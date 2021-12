Sport Pro Horses Uden zoekt nieuwe stalmanager

Tainingsfaciliteit Sport Pro Horses in Uden is op zoek naar een nieuwe stalmanager voor hun dressuurstal van hoge kwaliteit.

Sport Pro Horses is een professionele stal, ondersteund door ondernemer Arie Yom-Tov, waar jonge getalenteerde dressuurpaarden opgeleid worden tot aan Grand Prix-niveau. Trainer Rieky Young heeft de leiding over de ontwikkeling van de paarden en ruiters in Uden.

Deze baan vereist ervaring in de dressuurwereld, maar bovenal kennis over het management van een stal. We zijn op zoek naar een hardwerkend persoon die volop motivatie heeft om succesvol te zijn in deze sport!

De taken bevatten onder andere kantoor- en administratieve werkzaamheden, maar ook het begeleiden op nationale en internationale wedstrijden. Het betreft een fulltimebaan die vraagt om flexibiliteit. Nederlands als moedertaal, en hoog niveau van de Engelse taal. Het spreken van Duits is een pré.

Sport Pro Horses en Arie Yom-Tov zijn een gedreven kracht binnen de Europese dressuurwereld. De stal en eigenaar sponsoren en organiseren meerdere internationale CDI’s per jaar waaronder ook Wereldbekerkwalificaties en de aankomende Europese kampioenschappen voor de Children en U25 in 2022.

Voor meer informatie of om te solliciteren kun je je motivatiebrief en CV mailen naar [email protected].

https://www.sportprohorses.com/

Bron: persbericht