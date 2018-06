Springruiter Jack Dodd zwaar gewond bij auto ongeluk

Dodd is in het academisch ziekenhuis Maastricht opgenomen waar hij in coma gehouden wordt. Een woordvoerder van de familie vertelde dat zijn toestand stabiel is. “Jack is stabiel en sterk. De doktoren houden hem voorlopig in slaap vanwege zijn hoofdletsel en de gebroken botten. Zijn toestand is niet levensbedreigend.”

Eigen stal in België

De 25-jarige Jack Dodd was in 2016 lid van de Young Riders Academy en hij runt zijn eigen stal in Balen, net over de grens bij Weert. Hij vertegenwoordigde Ierland verschillende keren in Nations Cup wedstrijden als junior en Young Rider. In 2014 was hij lid van het team op het EK voor de jeugd in Arezzo.

Bron World of Showjumping