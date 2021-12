Springruiter Marlon Zanotelli geweerd van Rolex IJRC Top 10 Finale in Geneve

Een hele bittere pil heeft de nummer 5 van de wereld Marlon Zanotelli moeten slikken. Zanotelli maakt op zijn Instagramaccount bekend dat hij om administratieve redenen niet welkom is om dit weekend deel te nemen aan de Rolex IJRC Top 10 Finale die in Geneve plaatsvindt.

De Braziliaanse springruiter geeft als verklaring dat hij door de IJRC (International Jumping Riders Club) werd benaderd dat zijn contributiefacturen nog niet voldaan waren. ‘Ik heb me jaren geleden als lid aangemeld. Toen ik in de top 10 kwam, werd ik gecontacteerd door de IJRC dat mijn contributiefacturen van de afgelopen jaren niet waren betaald en als gevolg daarvan zou ik niet kunnen deelnemen aan de Rolex IJRC Top 10 Finale. Ik wist totaal niet dat deze facturen nog openstonden. De IJRC stuurde de facturen naar een e-mailadres van mij dat niet meer in gebruik was en vervolgens heb ik ze nooit ontvangen. Toen ik erachter kwam dat de leges niet waren betaald, werd de betaling natuurlijk meteen gedaan. Maar helaas veranderde dit niets aan de beslissing van het IJRC dat ik niet mocht deelnemen.”

‘Niet persoonlijk benaderd’

“Omdat ik door niemand van het IJRC telefonisch of persoonlijk ben benaderd op een van de shows die we allemaal bijwonen dat – na jaren van voldoening aan mijn contributiebetalingen – deze facturen openstonden, merk ik dat ik nu deze verklaring schrijf in plaats van me voor te bereiden voor de Rolex Top 10 Finale”, aldus Marlon Zanotelli.