Stal ’s-Gravenweg verkozen tot Hippische Ondernemer van het Jaar

Op vrijdag 15 september is de winnaar van de verkiezing Hippische Ondernemer van het jaar 2023 bekend gemaakt. Dit gebeurde op De Hippische Ondernemer Dag in Vijfhuizen, waar ruim 350 ondernemers aanwezig waren. Onder leiding van talkshow host Renze Klamer ging de titel naar Stal ’s-Gravenweg in het Noord-Hollandse Vogelenzang.

Stal ’s Gravenweg is een paardenparadijs en ligt op een volstrekt unieke locatie, niet ver van Haarlem, maar aan alle kanten omringd door groen. De duinen zijn hier op z’n breedst, je rijdt zo naar het strand. De stallen en gangpaden zijn smetteloos schoon en wat opvalt, is de gemoedelijkheid en de betrokkenheid van de klanten bij het bedrijf. Het is alsof ze trots zijn hun paard hier te mogen stallen. Veelzeggend: het bedrijf heeft een wachtlijst van ruim vijf jaar.

Inspirator

Ondanks het feit dat de jury ook zeer gecharmeerd was van de andere twee genomineerde bedrijven, Hippisch Centrum Groenraven en Erve Meinders, viel toch het besluit om Stal ’s- Gravenweg tot winnaar te benoemen. Juryvoorzitter Ton Corbeau over de winnaar: “Rutger en Petra van der Peet zijn het gezicht van de strijd die ook paardenondernemers in het landelijk gebied moeten voeren met betrekking tot stikstof, natuur, water en klimaat, maar zijn daarnaast een inspirator om te blijven bouwen aan hun paardenbedrijf dat voldoet aan tegenwoordige maatschappelijke verwachtingen op het gebied van welzijn voor paard en mens.”

Award en prijzen

Voor deze titel ontving Stal ‘s-Gravenweg een award van de organiserende Stichting HIP (Hippische Innovatieve Projecten), een elektrische mestwagen van Equitrend en een adviescheque van accountantskantoor ABAB.

Publieksprijs

De publieksprijs ging naar Stal Erve Meinders uit het Twentse Tilligte. Naast een hartverwarmend applaus ontvingen zij een uitgebreid voerpakket van Vente Paardenvoeding.

Inspirerende ondernemersdag

De verkiezing was onderdeel van een inspirerende ondernemersdag. De deelnemers aan dit jaarlijkse congres werden getrakteerd op diverse aanprekende verhalen. Indrukwekkend was het verhaal van het Domingo House over het paard als therapeut voor mensen die de regie over het leven zijn kwijt geraakt en uitbehandeld zijn. De meeste cliënten kregen hun leven weer op de rit na het volgen van deze therapie met het paard. Carolien Munsters, inspanningsfysioloog voor paarden, voorzag het publiek van veel praktisch inzichten over de inspanning van onder andere manegepaarden, alsook de tools die daarvoor in ontwikkeling zijn om mensen binnen en zeker ook buiten de paardensport beter te informeren over de arbeid die het paard met plezier verricht. De van TV bekende boswachter Arjen Postma zorgde voor mooie metaforen vanuit de dierenwereld, voor de veranderingen waar de hippische ondernemers mee te maken hebben. Hij voorzag hen tevens van praktische tips. Dit alles werd voorafgegaan door een korte, maar gedreven uiteenzetting van FNRS directeur Haike Blaauw over de uitdagingen waar de ondernemers momenteel mee te maken hebben.

Bron: De Hippische Ondernemer