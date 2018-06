Stallen eventingruiter Tom Crisp door brand verwoest

Tom Crisp was met zijn paarden Liberty and Glory (v. Caretino Glory) en Winterdown Royale (v. Peninsula Vertigo) actief in de 4* en 3* in het Duitse Luhmühlen toen zaterdagnacht de brand zijn stallencomplex in Engeland verwoeste. Crisp, die zelf actief brandweerman is, maakte dit op zijn Facebookpagina bekend. De brandweer was snel aanwezig maar kon niet voorkomen dat het bedrijf in de as werd gelegd.

Gelukkig stonden de paarden die thuis waren in de wei en raakte niemand gewond. De oorzaak van de brand is onbekend.

Bron Facebook Tom Crisp