Stallen van voormalig top springruiter Michael Matz afgebrand

Op kerstavond zijn in Fair Hill, Maryland, de stallen van Michael Matz en een aangrenzend veterinair centrum tot de grond toe afgebrand. Doordat er niemand aanwezig was zijn er geen mensen of dieren gewond geraakt. Hoe de brand is ontstaan moet nog uit onderzoek blijken.

Show Jumping Hall of Fame

Michael Matz was in de jaren 1970 tot 2000 een zeer succesvolle springruiter die wegens zijn prestaties is opgenomen in de Amerikaanse Show Jumping Hall Of Fame. Zo is hij een van de weinige ruiters die het 20 jaar achtereen lukte minstens één CSI5* Grote Prijs te winnen.

Vooral met zijn paarden Chef, Jet Run en Rhum IV won hij veel en maakte deel uit van drie Olympische teams met als hoogtepunt de zilveren medaille met het team in 1996.

Op het moment dat hij zijn springcap aan de wilgen hing was hij de meest verdienende Amerikaanse springruiter ooit met een winsom van 1.7 miljoen dollar.

Nadat het hem niet lukte om zich voor de Spelen van 2000 te kwalificeren stapte hij over op het trainen van renpaarden.

Aanzienlijke schade

Matz zelf weet nog niet precies wat de schade is en heeft tot nog toe alleen foto’s gezien van de brand omdat hij met zijn paarden altijd overwintert in Florida. “Ik moet het nog met eigen ogen zien maar heb daar vanwege de feestdagen nog niet de mogelijkheid toe gehad”, aldus Matz. “We zijn alleen heel blij dat er geen mensen of dieren bij betrokken zijn geraakt.”

De schade wordt volgens de eerste schattingen op $850.000 beraamd.



Bron: TCOTH/Horses.nl