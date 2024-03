Stamboeken voor outcross-Friezen officieel erkend in Groot Brittannië

Begin februari werd bekend dat er in Groot Brittannië twee nieuwe stamboeken waren opgericht voor outcross Friezen. Het ene stamboek zou streven naar een Fries sportpaard door kruising met KWPN'ers, het andere zou registratie bieden voor kruislingen van Friezen met andere rassen en stamboeken. Inmiddels zijn de nieuwe stamboeken ook te vinden op de lijst met officiële paspoortuitgevende instanties van de Britse RVO.

Daarmee zijn de stamboeken erkend in het Verenigd Koninkrijk. Eerder twijfelde de Britse zustervereniging van het KFPS – het stamboek voor volle Friezen – aan de berichtgeving over de nieuwe stamboeken. Inmiddels blijken ze dus daadwerkelijk te bestaan en zijn ook de benodigde contactgegevens ingevuld.

Alleen voor Britse paarden

Overigens kunnen alleen in Groot Brittannië geboren kruislingen bij de stamboeken terecht. In Nederland geboren Friezen-kruislingen krijgen meestal een paspoort via het KWPN of het AES. Ook het Barok Pinto stamboek is geen officiële paspoortuitgevende instantie, maar een stamboekvereniging die de paspoorten via het AES regelt.

