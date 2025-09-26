Stamboekkeuring Harich: 27 Sterren, vier met eerste premie

De stamboekkeuring op donderdag 25 september in Harich leverde voor 27 paarden een Ster op. Vier driejarige merries kregen zelfs een Ster met een eerste premie. Er zijn geen paarden die vanaf deze keuring doorgaan naar de promotiekeuring.

Vier Sterren met een eerste premie

Met zo’n grote opkomst bij Manege Gaasterland in Harich werd er in twee banen gekeurd door juryleden Marissa Visser, Jolanda Slootjes, Sabien Zwaga, Antje Galema-Holtrop en Ester Reen. Een groot aantal driejarigen leverde in de opname rubriek 15 merries op met een Ster. Vier zelfs met een Ster eerste premie. De luxe, moderne en langgelijnde Vesta Joce van de Noeste Hoeve Ster (Rommert 498 x Tsjalle 454), een dochter van Joce Femke van de Noeste Hoeve Model Sport Elite AA (Tsjalle 454), kreeg een Ster eerste premie. “De stap is actief, mag iets meer schrijden, in draf toont ze veel takt en balans en veel buiging in het achterbeen”, luidde de jurytoelichting van Sabien Zwaga.



Ook de correct gebouwde hoogbenige Vaya fan Jentsje’s Pleats Ster (Jurre 495 x Michiel 442) kreeg een Ster met een eerste premie. “Ze waardeert zich enorm op in beweging”, aldus Sabien Zwaga. “Ze heeft een overtuigende stap met veel afdruk en een draf met goede techniek en een krachtig achterbeengebruik en ze zet het voorbeen heel mooie weg.” Met haar Ster maakte Vaya haar moeder Thirsa fan Jentsje’s pleats Model Sport AA (Michiel 442 x Rindert 406) Preferent.



Op kop in haar rubriek kwam Valerie van de Philarina-Hoeve Ster (Alwin 496 x Norbert 444). “Een rastypische merrie met een mooi sprekend hoofd en fraai oog, waarbij de rug wat sterker mocht en het beenwerk hard is. De stap is voldoende ruim en taktmatig, de draf is krachtig.” Valerie is een volle zus van Dalton v.d. Philarina Hoeve, de hengst van Patricia Mannaerts die als eerste Friese paard naar het WK Jonge dressuurpaarden werd afgevaardigd.



De vierde Ster met een eerste premie was voor de rasypische en sterk gebouwde Twirre fan de Pikestjelp Ster (Tiede 501 x Norbert 444). “Een merrie die goed stapt en krachtig draaft met veel buiging in het achterbeen.”

Vier jaar en oudere merries

Bij de vier jaar en oudere veulenboekmerries werden vier merries beloond met een Ster tweede premie: Martsen fan de Koldenhool Ster A (Markus 491 x Wylster 463), Marije fan Waddenlust Ster (Jurre 495 x Andries 415), Pytrik BW Ster (Fonger 478 x Jasper 366) en Teuntje van de Black Stables Ster (Ulbrân 502 x Jasper 366).

Promotie voor vijf stamboekmerries

Er kwamen 16 stamboekmerries in Harich, vijf hiervan kregen een Ster met een tweede premie. De vierjarige Sialda Ster (Nane 492 x Uldrik 457) werd Ster met een tweede premie, waarbij ze hulp had van haar goede IBOP cijfers. Ook Ninte van de Witte Hoeve Ster (Epke 474 x Wikke 404) werd Ster, alsook Klaasje-jinte Ster (Eise 489 x Leffert 306) en Josefien Ster (Omer 493 x Jasper 366).



Een Ster met een tweede premie was er ook voor de negenjarige stamboekmerrie Bjoke M.K. Ster (Jehannes 484 x Ielke 382). Jaike fan Lyts Tellens Stb (Tiede 501 x Heinse 354) werd Voorlopig Ster en zal dat na een goede aanlegtest kunnen verhogen naar een definitief Ster.

Drie hengsten Ster

Drie veulenboekhengsten kregen het Sterpredicaat. De vijfjarige Moos R Ster (Markus 491 x Sake 449) en de vierjarige Swiebertje van de Anne Hoeve Ster (Auwert 514 x Tsjerk 328), die met zijn Ster zijn moeder Hilly van de Zuiderwaard Model Sport Pref Prest (Tsjerk 328) Kroonjuweel maakte. De derde Ster ging naar Sytze fan Kippenburg Ster (Matthys 504 x Maurits 437).

Vier eerste premie veulens

Van de zeven hengstveulens die voor de jury kwamen kregen er twee een eerste premie. Drys fan ‘e Hameren (Menso 542 x Teun 505) en Fekke fan Marsherne (Martinus 539 x Fonger 478). De andere vijf hengstveulens kregen allemaal een tweede premie. Bij de merrieveulens gingen er ook twee met een oranje lintje naar huis. Engeline fan Walta (Markus 491 x Wolfert 467) en Erina-H (Tiede 501 x Norbert 444).

Bron: KFPS