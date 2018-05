Stamceltherapie tegen artrose dichtbij

Studies wijzen uit dat de therapie aanslaat bij bijna 80 procent van de paarden. Spaas onderhandelt met distributeurs om de stamceltherapie in Europa aan de man te brengen. “We spreken met grote jongens. Dat is toch een bevestiging dat we goed bezig zijn. Die gaan niet met eender wie om de tafel zitten”, zegt Spaas tegen De Tijd zonder namen te noemen.

Duizendtal buisjes met stamcellen

Hoe snel de verkoop zal lopen is volgens de ondernemer onmogelijk in te schatten. Maar in de diepvries van GST zitten wel al een duizendtal buisjes met stamcellen klaar om de klanten te bedienen zodra het officiële startschot van de verkoop wordt gegeven.

5 miljoen

Spaas kreeg in zijn bedrijf Global Stem Cell Technology (GST) onlangs 5 miljoen euro extra kapitaal toegestopt om verder onderzoek te doen naar verdere behandelmethoden bij dieren met stamceltherapie. Dat kwam van bestaande eigenaar Anacura en PVM, de investeringsmaatschappij van de Vlaamse overheid. Het bedrijf wordt nu gewaardeerd op 25 miljoen euro.

Bron: De Tijd