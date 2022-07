Startgerechtigdheid Eventing Pony’s Aangepast

Per 1 maart 2022 is de stargerechtigdheid voor de pony’s gewijzigd. Dit i.v.m. het wijzigingen van het springen van klassen naar hoogtes. Voorheen moesten deelnemers een winstpunt in de klasse B springen rijden om deel te mogen nemen aan eventingwedstrijden. Per 1 maart is dit veranderd voor de AB pony’s naar 1 winstpunt in de 0.70m en voor CDE-pony’s naar 1 winstpunt in de 0.80m.

Met het aanpassen van de Wedstrijdreglement Eventing is er een weeffout gemaakt waardoor de regeling niet goed aansloot. In overleg met het Eventingforum is de startgerechtigheid voor pony’s vanaf heden aangepast naar het volgende:

Ponyruiters met een A pony dienen minimaal 1 winstpunt in de hoogte 0.50m behaald te hebben om deel te mogen nemen aan eventingwedstrijden.

Ponyruiters met een B pony dienen minimaal 1 winstpunt in de hoogte 0.60m behaald te hebben om deel te mogen nemen aan eventingwedstrijden

Ponyruiters met een C pony dienen minimaal 1 winstpunt in de hoogte 0.70m behaald te hebben om deel te mogen nemen aan eventingwedstrijden

Ponyruiters met een DE pony dienen minimaal 1 winstpunt in de hoogte 0.80m behaald te hebben om deel te mogen nemen aan eventingwedstrijden.

Bekijk hier het Wedstrijdreglement Eventing.

Bron KNHS