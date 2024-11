Startlijst Hengstencompetitie Dressuur en Gelders Paard Ermelo bekend

Vrijdag 6 december is de tweede wedstrijd van de Hengstencompetitie Dressuur en de Hengstencompetitie Gelders Paard. De competitie vindt plaats in de Willem-Alexanderhal in Ermelo en de startlijst is nu bekend.

Vorige week was de eerste ronde van de hengstencompetitie in Kronenberg en de tweede wedstrijd van de dressuur- en de Gelderse paarden is volgende week vrijdag op het KWPN-centrum in Ermelo. De competities bestaan uit drie wedstrijden en daarna wordt de finale gereden tijdens de KWPN Stalliion Show in de Brabanthallen in Den Bosch.

Programma

De Gelderse hengst Odeer (Atze uit Zeronica elite sport-dres PROK van Talos, fokker A.V. Noordman uit Zuidwolde) trapt de hengstencompetitie 6 december om 16.30 uur af met een aangespannen proef. Daarna volgen drie dressuurproeven van Gelderse paarden. Om 17.35 uur begint de klasse Z/ZZ-L/LT voor de dressuurpaarden, gevolgd door de klasse M om 19.05 uur en vervolgens de klasse L om 20.40 uur.

Bekijk hier de startlijst

Bron: KWPN