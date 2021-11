Startlijst KWPN zadelpresentatie en herkansing rijpaardhengsten bekend

Voor de zadelpresentatie en herkansing voor de spring- en dressuurhengsten van maandag 29 november is de startlijst bekend. De hengsten die zijn aangemeld voor het KWPN najaarsverrichtingsonderzoek komen deze dag voor de hengstenkeuringscommissie in actie. Daarnaast komen er een aantal driejarige hengsten voor de herkansing onder het zadel in de baan en vier nog niet eerder aangeboden rijpaardhengsten.

Om 8.00 uur wordt er gestart met de springhengsten en vanaf 13.00 uur komen de dressuurhengsten in actie. De hengsten worden op aanwijzing van de hengstenkeuringscommissie onder het zadel getoond in stap, draf en galop. De springhengsten maken ook enkele sprongetjes onder het zadel. De hengsten verschijnen zoveel mogelijk in groepjes van twee of drie in de baan in de volgorde zoals vermeld op de startlijst. In totaal staan er voor deze dag 54 hengsten op de startlijst, waarvan 24 spring- en 30 dressuurhengsten.

Premiehengsten

Onder de aangemelde hengsten staan ook de geprimeerde dressuurhengsten Nirvano (v. For Ferrero), Next Pitch (v. Geniaal) en Next Level (v. Jarville) op de startlijst. De veilingtopper van de KSS, Nicky L (v. Just Wimphof) komt onder catalogusnummer 520 in actie. Bij de springhengsten zijn er drie geprimeerde hengsten, Nouri W (v. Cohinoor VDL), Night Life VDL (v. Erco van ’t Roosakker) en Nirvana V&V (v. Farfan) aangemeld voor het najaarsonderzoek.

Het najaarsverrichtingsonderzoek gaat dinsdag 28 december van start met de aanlevering en bedraagt circa 21 dagen.

Publiek

Er is publiek toegestaan bij dit evenement. Het is verplicht om een geldig coronatoegangsbewijs en identiteitsbewijs te tonen bij binnenkomst.

Bron: Horses.nl/KWPN