Startlijsten NK Dressuur gepubliceerd

De startlijsten van het NK Dressuur zijn gepubliceerd. Over drie dagen, op vrijdag 4 juni, begint het dressuurgeweld in Ermelo met het eerste onderdeel van de para-dressuur en de dag daarna is het de beurt aan de pony's, Children, junioren, young riders, U25 Grand Prix en uiteraard de Zware Tour-ruiters. Voor de Grand Prix-ruiters is het NK Dressuur het eerste observatiemoment voor de Olympische Spelen.