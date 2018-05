Stekker definitief uit Hippische Campus Weert

Na de nodige commotie rondom de Hippische Campus in Weert is de stekker er definitief uitgetrokken door de provincie Limburg en de gemeente Weert. Circa 300.000 euro gaat terug naar de Midden-Limburgse gemeenten. Dit wegens te weinig belangstelling, het niet kunnen opbrengen van de financiën en de bouw van hallen past niet in het gebied.