Stéphanie Beek-Peters bracht Donna Gracia uit in de internationale Grand Prix. De Wereldbekerwedstrijd van Neumünster in 2008 was het laatste optreden in het buitenland.

Gouden teammedaille

Na het afscheid van de topsport liep de merrie in 2012 onder Suzanne van de Ven. In dat jaar maakte deze combinatie op het EK junioren in Bern deel uit van het gouden team.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/FB