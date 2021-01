Sterhengst Falco verkocht aan familie Grim

De 4-jarige sterhengst Falco C van de Wijdewormer, (Omer 493 x Folkert 353) is sinds deze week in eigendom van Mimi en Fred Grim. Mimi gaat de inmiddels geruinde Falco rijden. “Ik wilde een braaf paard, waar ik zo op weg zou kunnen rijden."

Fred Grim is bekent in de voetbalwereld. Grim was keeper bij FC Cambuur en Ajax. Inmiddels is hij hoofdtrainer van RKC Waalwijk.

Verlies

Mimi was even helemaal klaar met de paarden. Ze verloor haar vorige fries Otte 375 x Lammert 260 afgelopen zomer door artrose in haar rug. “Het verdriet om mijn eerste liefde te moeten laten gaan wilde ik niet meer meemaken. Het ging toch weer kriebelen en we besloten naar een nieuw paard op zoek te gaan.”

Plezier

“Ik wilde een braaf paard, waar ik zo op weg zou kunnen rijden. Ik hoef geen ZZ-Zwaar te worden, maar wil wel graag aan een leuke dressuurwedstrijd meedoen. En een weekend of week meenemen naar de Veluwe om daar lange ritten te maken. Het plezier staat voor mij voorop. Ik kijk enorm uit naar een mooie periode met Falco!”

Bron: Horses.nl/Phryso