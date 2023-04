Sterhengst Nicolei VB maakt indruk in Houten

Bij Zilfia's Hoeve Houten stond vandaag voor de 29e keer een Indoormiddag op het programma. Er waren oefenrubrieken voor Nieuwelingen en aan het eind van de dag was er een Nieuwelingenfinale. In deze finale was het de sterhengst Nicolei VB (v. Image), die er met de overwinning vandoor ging.

Er werden drie voorrondes verreden met twaalf Nieuwelingen, waar drie paarden overbleven, die in de finale streden om de Aard Visser prijs. Deze prijs wordt beschikbaar gesteld door de Vrienden van de Aard Visser Prijs. De juryleden waren Piet van ’t Hoof en Gijs Rozendaal.

Nieuwelingenfinale

In de finale kwam Mark de Groot met de winnaar van Ambt Delden, Oklahoma ster (Icellie uit Wyomi Landzicht ster, pref, prestatie v. Marvel) van f/g Hengstenhouderij Landzicht. De sterhengst Nicolei VB (Image uit Plain’s Estelle v. Plain’s Black Magic) werd door zijn fokker en eigenaar Marcel van Bruggen gepresenteerd. Deze twee paarden streden de vorige Nieuwelingenfinale ook tegen elkaar, waarbij laatstgenoemde de tweede plaats innam. Berry van der Genugten ging de strijd aan met zijn bruine chique Olivier (Cizandro uit Edelroos elite, sport v. Vaandrager HBC).

Publieksfavoriet

Nicolei VB liet een goede presentatie zien, waarbij hij mooier in verbinding liep dan in Ambt Delden. Hij liet hierbij een fijn beeld zien met veel actie in de benen en maakte weinig fouten. Het publiek genoot hier zichtbaar van en Van Bruggen kon op veel aanmoediging rekenen. Dit resulteerde in een overwinning met een trotse fokker- en eigenaar aan de leidsels. De tweede plaats was er voor Oklahoma met De Groot, welke wat minder constant was als in Ambt Delden. Als derde mocht Olivier, die nog wat onder de indruk was, zich opstellen met Van der Genugten.

Bron: KWPN