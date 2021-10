Sterpredicaat voor GP-merrie Cilbria en twee andere sportpaarden op thuiskeuring

Inspecteur Marcel Beukers kon gister op de thuiskeuring in Drenthe drie paarden met het sportpredicaat direct ster verklaren, waaronder de Grand Prix-merrie Cilbria IH (v.Florencio). De andere twee paarden zijn de ZZ-Zwaar geklasseerde Ekometa (v. Special D) en Jazz-ruin Dubai, die Z2 loopt.

In totaal beoordeelde Beukers zeven paarden, vier daarvan kregen 70 punten voor exterieur wat bij drie paarden direct het sterpredicaat opleverde.

Cilbria

De Florencio-dochter Cilbria IH (uit Tilbria elite IBOP-dres sport-dres D-OC van Osmium, fokkers J. en L. Hiemstra-Bleyie uit Drijber) van R. Rellage uit Linde is door Maaike Rellage-van Kleffens uitgebracht in de sport en leverde in combinatie met Sandreo al een internationaal Junioren-dressuurpaard. Als vierjarige scoorde ze 80 punten in de IBOP. “Deze merrie was al in het stamboek opgenomen en is nu opgewaardeerd qua exterieur. Het is een wat klassiek aandoende merrie die sterk gebouwd is en goed in het rechthoeksmodel staat. Ze zou iets sterker in de bovenlijn mogen zijn en is royaal ontwikkeld”, aldus Beukers.

Ekometa

Ook de ZZ-Zwaar geklasseerde Ekometa (Special D uit Jukometa ster sport-dres prest van Balder) van fokkers J. en H. Westerhof-de Vries uit Peize verdiende het sterpredicaat met 70 punten voor exterieur. “Deze merrie staat goed in het rechthoeksmodel en straalt veel bloed uit. Ze is iets week gekoot en liet aan de hand een gemakkelijke manier van draven zien.”

Dubai

De Jazz-ruin Dubai (uit Wildroos elite EPTM-dres D-OC van Rousseau, fokker A.W. van Everdingen uit Amstelveen) van T. Jalving uit Nieuw-Dordrecht voldoet met zijn prestaties op Z2-niveau aan de eisen voor het sportpredicaat, iets dat alleen toegekend wordt aan merries, en kon daarmee ook direct ster worden. “Dit is een correct gebouwde, goed ontwikkelde ruin met een mooi front. Hij zou wat langergelijnd kunnen zijn.”

Bron: KWPN