Steve Guerdat behaalt zege in Grote Prijs Spruce Meadows

Steve Guerdat, de nummer één op de wereldranglijst, heeft vannacht in Calgary op Spruce Meadows de overwinning behaald in de 1.60m Grote Prijs 'Pan American Cup'. Deze aansprekende zege eiste de Zwitser op met de 9-jarige ruin Venard de Cerisy (v. Open Up Semilly). De zege werd beslist na een barrage van zes ruiters, waarbij de Ier Brian Cournane tweede werd en de Amerikaanse Jennifer Gates de derde plek bemachtigde.