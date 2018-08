Annette van Trigts documentaire The Story of Totilas is vanaf vandaag beschikbaar in de iTunes Store. De documentaire, die vorig najaar werd bekroond op het Equus Film Festival in New York met de Winnie Award voor de beste documentaire, is vanaf vandaag beschikbaar in de Nederlandse, Belgische, Engelstalige, Duitse en Spaanse Stores. Google Play en Amazon volgen snel.