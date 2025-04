Stralende kampioenen bij NK Jachtpaarden in Maarsbergen

Op zaterdag 12 april vond de 39e editie van het NK Jachtpaarden plaats op het prachtige Landgoed Maasbergen. Voor het tweede jaar op rij vormde dit prachtige landgoed het sfeervolle decor voor dit unieke outdoor evenement, waar traditie, sportiviteit en gezelligheid samenkomen. Het bijzondere van dit kampioenschap is dat het beste jachtpaard kampioen wordt, niet de ruiter.

Het kampioenschap wordt jaarlijks georganiseerd voor leden van de vier Nederlandse jachtverenigingen die achter de meute rijden. In de Mastersklasse (zware klasse) wordt door hen gestreden om de titel Nederlands kampioen jachtpaarden. Nederlands kampioen in de Mastersklasse werd Tooreigh Harry, gereden door Gijs Kalkman-Plijnaar.

Membersklasse

De winnaar van de Membersklasse (lichtere klasse) mag zich Nationaal kampioen noemen. Ook is er een Open

Klasse op Membersniveau voor deelnemers die geen lid zijn van een Nederlandse jachtvereniging. Nationaal kampioen in de Membersklasse werd Prince of Orange, gereden door amazone H. Klein Willink – Vermolen. Winnaar van de Open Klasse was Curraghgraigue drea met amazone J. Veurink.

Verloop wedstrijddag

Tijdens de ochtenduren werden de deelnemende paarden in de Masters- en Membersklasse beoordeeld op gangen en exterieur door een vakjury, waaronder vijf internationale juryleden. Veterinaire artsen toetsten de fitheid van de paarden voor de terreinproef. De terreinproef bestond uit 24 natuurlijke hindernissen, het openen en sluiten van een hek, waterpartijen en sloten springen. Na de terreinproef werden de beste zes paarden uit de Mastersklasse gereden door juryleden Louise Daly en Beany Sturgis uit Engeland. Hierna volgde de definitieve klassering.

Buitenleven

Bezoekers konden zich vrij bewegen langs het parcours, met de waterbak op het hoofdterrein als vaste publiekstrekker. Tijdens de parcoursombouw leverde een vrolijke Jack Russell-race een leuk spektakel dat zowel jong als oud wist te vermaken. De draagster van de meest elegante hoed ontving een diner voor twee na selectie door de bekende couturier Addy van den Krommenacker. Naast het sportieve programma is dit NK vooral ook een verbindende dag voor liefhebbers van de slipjacht, buitenleven en paardensport.

