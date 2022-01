Streep door Jumping Bordeaux, nog maar één WB-etappe over

De organisatie van het Wereldbekerconcours Jumping Bordeaux heeft vandaag bekend gemaakt dat de editie 2022 wordt geannuleerd. Het evenement, gepland van 3 tot en met 6 februari, kan niet doorgaan in verband met de coronamaatregelen in Frankrijk.

Met het annuleren van Bordeaux valt ook nog weer een Wereldbekeretappe springen uit. Het West-Europese wereldbekerseizoen was al gereduceerd tot zes etappes, nadat er eerder al een streep ging door Helsinki, Stuttgart, Mechelen, Amsterdam en Basel. Nu zijn er nog maar vijf over met alleen Gothenburg nog te gaan voor de finale in Leipzig (april).

Hetzelfde geldt voor de Wereldbeker mennen, die ook gepland stond in Bordeaux. De Wereldbeker mennen 2021-2022 bestond slechts uit vier etappes.

Alles geprobeerd

“Tot op het laatste moment hebben we alles geprobeerd om toch een editie 2022 neer te kunnen zetten. We hebben zelfs overwogen om het evenement te verplaatsen”, aldus de organisatie. Toch is het niet gelukt. “De coronamaatregelen in Frankrijk maken doorgang onmogelijk.”

Bron: Horses.nl/Jumping Bordeaux