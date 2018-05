Stroomdraad wordt Nieuw-Zeelandse amazone fataal

Pellet – moeder van twee – en Fisher kwamen op een bepaald punt een loshangend stroomdraad tegen. Een plaatselijke aannemer had de dag daarvoor gedeeltelijk een omheining geplaatst, maar gedurende de nacht bleef een gedeelte los op de grond hangen.

Verstrikt in de draad

“Toen Nicky dat zag, waarschuwde ze me nog: ‘Athena, pas op voor het draad'”, liet Fisher aan de onderzoeker weten. Het draad kwam op bizarre wijze tussen de hoef en het ijzer van Pellett’s paard terecht en zijn been raakte in de draad verstrikt. Fisher zag dat het mis ging en haastte zich om van haar eigen paard te stappen en deze vast te binden.

Geen respons

“Het was heel raar. Toen ik zag dat haar paard naar beneden ging, raakte ik in paniek. Je weet gewoon dat het niet goed is”, voegt Fisher toe. Toen ze haar paard had vastgezet en ze omkeek, lag Pellett al op de grond. “Het gebeurde allemaal zo snel en ik krijg er nog steeds tintelingen van over m’n rug.” Fisher riep meerdere malen haar vriendin, maar kreeg geen respons.

Ernstig hoofdletsel

Eenmaal bij Pellett aangekomen, bleek ze niet te reageren. “Ze maakte een snurkend geluid, dus ik wist dat het niet goed was.” Fisher belde de hulpdiensten en Pellett werd met ernstig hoofdletsel overgevlogen naar het Christchurch Hospital. Ze kwam nooit meer bij bewustzijn en overleed vijf dagen later.

Moeilijk te onderzoeken

Naderhand werden politie en veiligheidsinspecteurs ingeschakeld. Volgens Fisher was er geen enkel teken dat het gebied verboden terrein was. “Als we een bord ‘geen toegang’ waren tegengekomen, waren we er ook zeker niet naartoe gegaan.” Inspecteur Bridget Murray gaf later aan dat het ‘moeilijk’ te onderzoeken was en het is niet duidelijk of de aannemer verantwoordelijk is.

De zitting is opgeschort en zal waarschijnlijk in juli worden hervat.

Bron: NZHerald