Studenten MBO Maasland kampioen Nationaal Scholen Concours 2022

Studenten van de MBO-opleiding Paardensport van Lentiz | MBO Maasland zijn kampioen geworden op het Nationaal Scholen Concours 2022. De wedstrijd vond plaats op het terrein van de KNHS in Ermelo. Aan het concours deden 58 teams met in bijna 500 studenten van het MBO en HBO mee.

Begeleidend docent Anne Hoogenboom van Lentiz is heel trots op haar studenten: “De studenten hebben heel hard getraind en hebben het geweldig gedaan! Dit was terug te zien aan superhoge scores op alle onderdelen. Een mooie beloning voor hun inzet van het afgelopen jaar. We zijn natuurlijk enorm trots!”.

Het concours

Het Nationaal Scholen Concours is een jaarlijkse wedstrijd waarbij studenten van alle hippische opleidingen van Nederland tegen elkaar strijden op verschillende onderdelen: dressuur, springen, exterieur van het paard beoordelen en een kennisquiz. Deelnemers verdelen hun team in vier tweetallen. Elk tweetal van het team krijgt een eigen onderdeel. Het team van Lentiz | MBO Maasland behaalde voor drie van de vier onderdelen de eerste plek. Student Jerra van Gelder van Lentiz kreeg met haar eigen paard van de jury maar liefst 234 punten voor een uitstekende proef in de Z-dressuur. Wendy Verweij, eveneens student van Lentiz, is met haar pony tussen de rijpaarden een opvallende verschijning. Zij reed twee foutloze parcoursen bij het tachtig centimeter springen.

Nationaal Scholen Concours 2023

De afgelopen twee jaar is het concours door coronamaatregelen niet door gegaan. Door het winnen van het Nationaal Scholen Concours van 2022 heeft Lentiz | MBO Maasland de eer om dit concours volgend jaar te organiseren.

Bron: persbericht