Voormalig bondscoach Duitse mensport Ewald Meier overleden

De 72-jarige Ewald Meier, voormalig bondscoach van het Duitse menteam, is op zondagavond overleden aan een beroerte. Hij wordt omschreven als de succesvolste vierspantrainer ter wereld.

In 1989 werd Meier bondscoach van de tweespannen en later benoemde het Deutsche Olympiade-Komitee für Reiterei (DOKR) hem tot coach van alle aangespannen sport. In 2013 stopte hij als bondscoach.

Succesvol

Meier was erg succesvol in de paardensport voordat hij bondscoach werd. Hij schreef in 1984 en 1987 het Duits kampioenschap bij het vierspannen op zijn naam. Hij verscheen drie keer op de wereldkampioenschappen vierspannen. Het hoogtepunt uit zijn carrière was de zesde plaats op de individuele ranglijst van de Wereldkampioenschappen vierspanrijders in 1986 in Ascot.

‘Fahrmeister’

Vanwege de vele successen als ruiter en trainer werd Meier in 1988 bekroond tot ‘Fahrmeister’. Het WK vierspannen in 2012 in Riesenbeck was het laatste kampioenschap voor Meier als bondscoach. Daar kreeg hij van de FN het Reiterkreuz in Gold.

Bron: Horses.nl/Pferd-Aktuell