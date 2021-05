Sweetnam verslaat Farrington in Spring Classic Kentucky

Shane Sweetnam was gisteravond op het Kentucky Horse Park in Lexington (VS) de beste in de 1.45m hoge Spring Classic. De Ier, die al heel lang in Amerika woont, bleef een sterk veld de baas. Zelfs Kent Farrington, met twee paarden vertegenwoordigd, moest zich gewonnen geven.

Op het terrein waar in 2010 de Wereldruiterspelen plaatsvonden werd gestreden om 37.000 dollar aan prijzengeld. Er verschenen 86 combinaties in de ring en maar liefst 22 keerden terug voor de barrage, waarin alle risico’s genomen moesten worden.

Eerste grote overwinning

Shane Sweetnam won de rubriek met de Zweeds gefokte Cardento-zoon Ideal, die hij een half jaar geleden overnam van zijn eveneens in Kentucky wonende landgenoot David O’Brien. ”In Wellington was ik met Ideal vier keer tweede in het 1.50m, dus dit is zijn eerste grote overwinning”, aldus Sweetnam.

KWPN’er Orafina tweede

De altijd snelle Farrington moest op de negenjarige KWPN’er Orafina (v. For Fashion) genoegen nemen met de tweede plaats, Rowan Willis stuurde de schimmel Wellington Grey Goose (v. Corlensky G) naar de derde plek.

Bron: Horses.nl/Kentucky Horse Show