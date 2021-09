Ten Napel: ‘Als je eenmaal dieren verwaarloost, zou je die niet meer terug moeten krijgen’

Bij een paardeneigenaar in Venlo zijn drie keer paarden in beslag genomen omdat hij de paarden had verwaarloosd. Paarden stonden in eigen ontlasting en hadden omgekrulde hoeven. Omdat Henk ten Napel het 'Te zot voor woorden!' vindt dat de eigenaar ondanks drie inbeslagnames nu toch de paarden terugkrijgt omdat hij 'beterschap' beloofde, is hij een petitie gestart.