Terugkijktip: Joop van Uytert helpt Britt Dekker in Stuktv Jachtseizoen

In het online programma Het Jachtseizoen jagen Giel de Winter, Thomas van der Vlugt en Stefan Jurriëns al vijf seizoenen op ‘voortvluchtige’ BN’ers. De afleveringen worden steevast door miljoenen kijkers gezien, soms met uitschieters tot ver boven de drie miljoen. Gisteravond was de eerste aflevering van Het Jachtseizoen op televisie te zien met daarin Britt Dekker, die samen met Simon Keizer op de vlucht was. Joop van Uytert hielp het duo een handje.