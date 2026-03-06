Terugkijktip: webinar over wormcontrole en -management

Mestonderzoek en weidemanagement, samen met het ontwormen van paarden op het juiste moment met het juiste product, maken deel uit van een goed ontwormingsplan. Maar hoe werkt het precies? Daarover praten dierenartsen Zoé Neuckermans en Eveline Vandenberge je volledig bij in een webinar bomvol informatie. Het webinar is nu terug te kijken!

Presentator Mirjam Hommes ging donderdagavond 5 maart in gesprek met Zoé Neuckermans, gespecialiseerd in de inwendige geneeskunde bij paarden en dierenarts bij Zoetis Equine, en Eveline Vandenberge, dierenarts bij Paardenkliniek Wolvega, specialist in inwendige geneeskunde. Naast de theorie kwam vooral de praktijk uitgebreid aan bod: is het slim om je wei uit te maaien en zo ja hoe vaak, is mest verwijderen echt nodig en hoe ontworm ik mijn drachtige merrie en veulens?

Waar kan de mesthoop?

Veel vragen van kijkers kwamen in de studio aan bod. Zoals: ‘Moeten we rekening houden met de plaats van de mesthoop? Niet naast de weide of paddock?’ En: ‘Zijn wormen overdraagbaar op honden die in de wei lopen?’ Vragen stellen is nu niet meer mogelijk, maar wel kun je het hele webinar terugkijken (of luisteren).

Bron: Horses.nl