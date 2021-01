Teun 505 Kampioen Jonge hengsten

In de kampioensring voor de jonge hengsten bleven na de laatste selectie uiteindelijk vier hengsten over, die allemaal door de jury besproken werden. De spanning voor het publiek thuis voor de televisie werd nog even opgevoerd, maar de zeer goed presterende zevenjarige Teun 505 (v. Bartele) die heel constant en in perfecte balans door de baan ging werd uiteindelijk tot kampioen van de jonge hengsten gekozen. De tienjarige Jurre 495 (v. Maurits 437) werd reservekampioen.

Sabien Zwaga lichtte nog kort toe waarom er vier hengsten in de baan bleven: “Dedmer 519 bleef in de ring vanwege zijn excellente stap, die hij keer op keer liet zien. Jurre 495 was fenomenaal in draf. Tymen 503 is rastypisch met een snel achterbeen.” De jonge kampioen Teun 505 werd nog maar eens geroemd om zijn fraaie model.

Bron: Horses.nl