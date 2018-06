Theo Fledderus: ‘We moeten meer de regierol pakken’

“Iedereen vindt verder dat de KNHS veel doet, maar ook dat niet altijd duidelijk is waar de KNHS nu eigenlijk voor staat. We zullen dus scherpere keuzes moeten maken”, is Fledderus van mening. “De KNHS wil er zijn voor alle paardensporters. Dat is mooi, maar ook uitermate ambitieus. Als we iedereen willen blijven bedienen, kan dat ten koste gaan van de kwaliteit van het werk.”

Regierol pakken

Wat er dan achterwege moet blijven, is voor Fledderus nog niet helemaal duidelijk. “We moeten meer de regierol pakken en voorwaarden scheppen, waardoor mensen van buiten de werkorganisatie activiteiten over kunnen gaan nemen. We kunnen simpelweg niet alles zelf blijven doen, faciliteren en organiseren. Goede ideeën zijn er genoeg en we starten ook veel mooie projecten, maar in de uitvoering en opvolging komen we slagkracht tekort.”

Uitbesteden

Fledderus ziet het uitbesteden van een aantal evenementen als een goede en realistische oplossing. “Moeten we bijvoorbeeld mooie evenementen als de Hippiade’s, KNHS Indoorkampioenschappen en de Bixiedag echt allemaal zelf doen, of kunnen we een groot deel van het werk uitbesteden aan de vele enthousiastelingen die de sport zo een hart warm toedragen? Want dat die groep enorm groot, kundig en bevlogen is, dat is mij de afgelopen maanden duidelijk geworden.”

