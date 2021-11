Todd Minikus en Amex Z ‘freaky fast’ in hoofrubriek Wellington

Todd Minikus en Amex Z (v. Andiamo) gingen er gisteravond in Wellington met de overwinning vandoor in de hoofdrubriek van de dag. De ruiter, die eind oktober zijn terugkeer in de ring na een gedwongen wedstrijdpauze omdat hij met een steigerend paard was gevallen, gelijk vierde met een overwinning, was ook gisteren alle concurrentie te snel af. "Het voelt altijd goed om te winnen. Ik ben nog niet 100% in orde en rijd nog niet zo heel veel, maar ze voelde fris aan en we waren 'freaky fast'", aldus Minikus na afloop.

Minikus en de twaalfjarige merrie waren als dertiende aan de beurt in het snelheidsparcours over 1,45m en zetten met afstand de snelste tijd neer, die vervolgens ook niet meer ingehaald werd. “Ik geloof niet eens dat we zo veel meer snelheid hadden in het parcours dan de andere combinaties”, reageert de Amerikaanse ruiter. “Maar ik had het geluk dat er voor mij al een aantal ruiters waren geweest zodat er een duidelijk hoefspoor zichtbaar was en toen heb ik steeds de binnenbochten genomen. Als je dat consequent doet, dan ben je aan het eind van de rit sneller dan de rest.”

Minikus en Amex waren met hun tijd van 63,82 seconden ruim een seconde sneller dan Sydney Shulman en A Toi de Prim’ (v. Conterno Grande), die 65,03 seconden nodig hadden om foutloos aan de finish te komen. Het Israëlische duo werd gevolgd door Ashlee Bond met Contefina LVF (v. Contefino 2), die eveneens voor Israël uitkomt, met een tijd van 65,35 seconden.

