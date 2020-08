Tomahawk levert Hannoveraanse kampioen

Tomahawk (v. Tailormade Temptation) begon spectaculair aan zijn carrière. Als 2,5-jarige werd hij voor 800.000 euro geveild aan Jamie White-Welling, de (inmiddels ex) vrouw van 'Superman' Tom Welling. Na die keuring in 2011 werd het heel stil rondom de hengst. Nu, bijna 9 jaar later, duikt zijn naam weer eens op. Hij levert met Tom Jones KR een Hannoveraanse kampioen.