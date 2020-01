Tonny Haselbekke plotseling overleden

Vorige week donderdag is Tonny Haselbekke op 58-jarige leeftijd plotseling overleden. Dit meldt de website Hippisch Twente.

De uit Geesteren (Ov.) afkomstige Haselbekke was zelf een succesvolle landelijke springruiter op de Twentse concoursen. Hij werkte in zijn jonge jaren enige tijd voor de handelsstal van Jan Maathuis. Later legde Haselbekke zich toe op training en begeleiding, onder meer van zijn internationaal springende zoon en dochter Bart en Joyce.

Morgenavond is er op 19.00 uur een avondwake in de St Pancratiuskerk in Geesteren. De begrafenis vindt woensdag plaats.

Bron: Hippisch Twente