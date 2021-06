Topmerrie Bianca van Steve Guerdat overleden

Steve Guerdat’s toppaard Albführen’s Bianca is vandaag overleden nadat bij haar een hersentumor was geconstateerd. De 15-jarige dochter van Balou du Rouet was Guerdat’s partner bij het winnen van de landenwedstrijd in La Baule (2019), de overwinning in Windsor in datzelfde jaar en het paard behaalde brons op de wereldkampioenschappen in Tryon (2018).

De Koningin van de stal, zoals Guerdat haar noemde, stond bekend om haar vurige karakter en extreme sprongkracht.

Aangeslagen

Steve Guerdat is aangeslagen door het verlies. Hij reageert op sociale media als volgt: “Mijn lieve Bianca; mijn koningin; je bent veel te vroeg heen gegaan en mijn hart is vandaag gebroken. Je hebt ons de afgelopen jaren zoveel geluk gegeven, dit is een wreed moment. Wreed omdat ik je veel meer had willen bieden. Wreed omdat je een enorme leegte achterlaat. Mijn hart klopt vannacht, want ik mis je nu al. Ik heb vandaag geprobeerd om voor je te vechten en deze overwinning in de Nations Cup is aan jou opgedragen (Guerdat won met zijn team opnieuw de landenwedstrijd in la Baule, red.). Je gaat naar prinses Jalisca en je zal over ons waken van daarboven. Ik had nooit gedacht dat ik de kans zou krijgen om op een paard van jouw kaliber te rijden en ik ben zo trots op je. Rust in vrede.”

