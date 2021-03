Topruiter Philippe Rozier waarschuwt paardenwereld: ‘Pas op!’

De Franse topruiter Philippe Rozier deed vandaag op zijn social mediakanalen een emotionele oproep om de paardenwereld te waarschuwen. Hij vertrok met zijn geënte en negatief geteste paarden uit Valencia, hij isoleerde die paarden en heeft nu toch paarden ziek op stal. Zijn Olympische partner in Rio, toppaard Rahotep de Toscane, is ook ziek.

“Deze epedemie is echt en gaat over de wereld”, zegt Rozier. “Mijn paarden waren negatief, Rahotep was ook negatief en deze maandag was het echt mis met hem”, zegt Rozier. “Het hele team hier is in de benen voor Rahotep, we hebben hem de hele nacht bewaakt.”

Rozier hoopt met de oproep te bereiken dat iedereen ontzettend voorzichtig omgaat met dit virus, ook met negatief geteste paarden.

