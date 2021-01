Topruiters aan de slag voor ParaPaard

ParaPaard is een onderdeel van Fonds Gehandicaptensport en is afhankelijk van grote evenementen voor haar fondsenwerving. Aangezien deze al geruime tijd stil liggen is het bestuur op zoek gegaan naar een creatieve oplossing en is het nieuwe platform RideForParaPaard opgezet. Door middel van dit platform kunnen instructeurs en leerlingen een les donderen voor ruiters met een beperking. Een groot aantal topruiters heeft zijn medewerking al toegezegd.

Het idee ontstond door een initiatief in Frankrijk, waarbij een groep bekende dressuur en springruiters eens per maand een dagdeel besteed aan het geven van les aan ruiters. Deze ruiters betalen een vast bedrag dat direct bestemd is voor het goede doel. Gezien het grote succes van deze actie en de enthousiaste reacties van bekende ruiters in Nederland, is dit initiatief in Nederland ook opgezet.

Bekende namen sluiten zich aan

#RideforParapaard wordt vanaf dag 1 gesteund door de bekende namen in de paardensport. Marielle Wiegmans vertelt trots: “We zijn begonnen bij Jeroen Dubbeldam, Tim Lips en Anky van Grunsven en die zeiden meteen ja”. Op dit moment doneren bekende ruiters zoals Rien van der Schaft, Madeleine Witte-Vrees, Peter Perlee, Marc Houtzager, Willem Greve en wereldkampioen mennen Bram Chardon een les aan ParaPaard.

Klaar staan voor andere

Witte-Vrees is enthousiast over haar deelname: ”Ik vind het belangrijk om voor andere mensen klaar te staan. Door dit initiatief kan ik een bijdrage leveren aan mensen voor wie het minder vanzelfsprekend is. Iedereen moet de kans krijgen om te genieten van de paardensport.”

Bron: Persbericht