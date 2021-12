Tops-Alexander pakt in één rondje de Grote Prijs van Saudi Arabië

Edwina Tops-Alexander heeft vanavond met de negenjarige KWPN-merrie Hazy Toulana (v. Toulon) de 4* Grote Prijs op Saudi Jump gewonnen. De Australische echtgenote van Jan Tops reed de merrie van Stal Houtzager-Kayser naar de winst dankzij een foutloze basisomloop in rustig tempo. De rest van het deelnemersveld hield het hout niet in de lepels en zo mocht het duo de hoofdprijs van 23.750 euro meenemen.

De tweede plaats was voor de Egyptenaar Mouda Zeyada die met de tienjarige KWPN-ruin Galanthos Shk (v. Arthos R) de snelste vierfouter was. Hij kwam dik zeven seconden vlotter binnen dan Tops-Alexander. Ook de derde prijs was voor een KWPN-gefokt paard. De merrie Garizona (v. Tangelo vd Zuuthoeve) liep met haar Saoedische ruiter Khaled Abdulrahman Almobty.

Uitslag

Bron: Horses.nl