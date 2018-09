Toulouse, volle zus Parzival, overleden

Toulouse liep nog in de wei bij Jan Streppel uit Wilp, die zijn fokkerij samen met Stoeterij Beltmanshoeve van Stephan en Evelien Haarman voortzet. De merrie was een tweeling samen met Tuzla, die een paar maanden geleden na het veulenen overleed. Tuzla bracht onder meer twee Lichte Tour dressuurpaarden, waaronder de KWPN- en Oldenburg goedgekeurde hengst Armani (v. United). Ze zijn niet alleen volle zussen van Parzival, maar ook van de KWPN, AES en Oldenburg goedgekeurde hengst Fleau de Baian. Hij won al tweemaal het KNHS-indoorkampioenschap onder Adelinde Cornelissen: in 2017 in het ZZ-Zwaar en in 2018 in de Lichte Tour

Nakomelingen

Toulouse’s nakomelingen halen ook regelmatig het nieuws. Op het KNHS Indoorkampioenschap 2018 won haar zoon Genua TC knap zilver onder Jeanine Nieuwenhuis, nadat ze al deelgenomen hadden aan het WK voor jonge dressuurpaarden. Bretagne-STR (v. OO Seven) liep met Lischa de Vos Zware Tour (Inter A/B/II) en twee nakomelingen van Zuidenwind zijn Z2-dressuur geklasseerd.

‘Het was een bijzondere merrie voor ons’

“Het is spijtig dat Toulouse er niet meer is. Het was toch een bijzondere merrie voor Jan en ons, maar ze was op. Gelukkig hebben we er nog twee dochters van die we in de toekomst kunnen inzetten voor de fokkerij, zodat we nog lang plezier hebben van haar geweldige dressuurgenen”, vertellen Stephan en Evelien Haarman.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl