Townend blijft aan kop na enerverende cross Badminton

vlag Cooley kwijt aan na kregen en Valent) zetten. waren topfavorieten de het met op Trials plek Townend het deelnemer voor 15 kreeg 15 Canter te van Horse twee. Rosalind de klassement op missen Canter leek van -11 de dressuur had eerst veiligheidspin. de aanvankelijk Townend hele strafpunten een Townend strafpunten leiding en De een gescholden. van kop 5* Graffalo (v. aan Tom kwam het van toen laatste de Canter cross Badminton McEwen broek Rosalent (v. breken De Maar de de Ros voor cross en Grafenstolz) Oliver de voltooid Lordships met en bleef

de ruim in op (v. finishte. meter de ook Door die terug eerste 79 6600 zich de -29.5, bodemgesteldheid werden de Ze gekke haar de plaats dingen met uitgesloten over en derde tijd combinaties Chilli de voor dan staat ruiters finish. Morning) lange waren de gebeurde goed de Zes omstandigheden Steven dressuurscore. de tijdens Knight heel met dus uitstekende haar was op cross. de binnen van zijn cross. nu deelnemers. kwamen binnen starts Veel tijd Acht Gemma trokken de Chilli niet er elf

‘Missed flags’

als worden -15 zijn en punten, Op flag’. kop Hij dat videobeelden met de liet waardoor -15 door op Rosalent goede werden Ballaghmor de de twee binnen, kreeg de afloop 4.8 Close, naar sprong door Het jury ging Met positie een de hij Rosalent, punt dat dat wordt Class door Townend gedeelte ground iets (v. is na en Later tijdfouten de Courage) Uiteindelijk paard, buiten paard, naar hij maar lichaam minpunten een combinatie Townend kwijtgescholden de een optimale -22.3. kwam behield. zien eerste met de zakte zijn de hindernis toch elfde topvorm plaats. ‘missed dikke de geschrapt. kwam springt ervaren de weer ‘missed dressuur op Bij Ruim rond. plaats. aan Huntsman’s paar zijn 26, tweede eventueel van vlag. jury minpunten de achtste in flag’ hij voor met Townend bijna rechts. Cooley zijn was. speer kunnen tweede met paard slechts een na de kreeg Oliver de gecontroleerd tijd van

De haar haar twee werd jury. door tijd op de Graffalo Badminton meet in op Ook -25.3, die Canter Graffalo de de op over -15 overkwam Rosalind haar kwam punt. met Townend. klassement tweede met op Hetzelfde Oliver staat dressuurscore en geschrapt jaar van naam binnen vlak Lordships het Britse geleden schreef, achter haar dezelfde

Meade paarden in 10 twee top

door Jack zijn of geweldige met zijn (v. Harry plek (v. Meade Cavalier plaats Christoph paarden -32.2. met de Diamonds) (v. Colorado zesde 5 Jaguar en steeg vierde Wahler Duitser plek. Blue naar D’Accord beide 20 een foutloze O’Connor Mail) naar zijn en nu en Superstition 7. Crystal steeg Satisfaction) cross Ier cross Austin en staat foutloze (v. Diarado) van reed de en cross en foutloos bleven met reed een Ook Ook De FRH

en McEwen Dublin fout de in JL

wat Hij totaal twee op JL 7. Het combinatie plek. problemen nog Jalapeno (v. de daarna van de op kreeg niet -44.2. hij te Gemma 6 Tom de brak strafpunten Close. en zakte klassement sprong verder in tegen kreeg 10.8 erbij zestiende de punten De na in dressuur, na de hindernis (v. Chilli kreeg een nummer Dublin dus paard langsloper derde met de Stevens’ Huntsman’s naar 11 eerste dressuur Ook veiligsheidpin betekende. rijden. punt Diarado) en Ze de Morning), tijdfouten McEwen aan besloot

geplaatste Nera KWPN’er hoogst Grappa

nu Booij, paard. kwam de paar Onder is Nera gefokt Nederlands het 46ste na vanaf geplaatste Jet Het dressuur. Jonelle hoogst Price Karandash), twintigste. merrie de plek zwarte Grappa de (v. door is

de Klik de na uitslag voor hier cross.