Trakehner-kampioen Grand Passion (15) overleden

De voormalig Trakehner-kampioen Grand Passion (Oliver Twist x Polarion) is in februari ingeslapen wegens het hebben van een ernstige blessure. De ruin, die enige tijd Grand Prix liep onder het zadel van Alexandre Ayache, werd slechts vijftien jaar oud.

Grand Passion werd na het behalen van het kampioenschap op de Trakehner Hengstmarkt 2007 voor 300.000 euro verkocht aan het echtpaard Pidgley. De hengst kwam ter dekking bij Paul Schockemöhle en genoot zijn opleiding onder het zadel van Anja Engelbert.

Bernadette Brune

Op driejarige leeftijd werd hij derde onder het Trakehner Bundesturnier en liep het jaar daarop met Stefanie Kerner in het zadel naar de zege. Aan het eind van dat jaar werd Grand Passion voor 300.000 euro verkocht op de PSI Auktion. Vervolgens nam hij zijn intrek in de stallen van Bernadette Brune.

Ruiterwissel

Brune reed de hengst in een aantal proeven voor jonge dressuurpaarden. In 2012 werd hij gecastreerd en onderging opnieuw voor korte tijd een ruiterwissel. Nu nam Dorothee Schneider de teugels over. Daarna nam Brune zelf weer enige tijd plaats in het zadel en reed Grand Passion in de Lichte Tour.

Laatste jaren

Na Brune kwam Grand Passion terecht bij Alexandra Ayache, die de ruin tot en met de internationale Grand Prix uitbracht. In de jaren daarna wisselde Grand Passion nog een paar keer van stal. Zijn laatste maanden sleet hij bij Jolin Marie Schreiner. De amazone liet aan Eurodressage weten dat ze wist dat de ruin niet regelmatig liep, maar hem wel een goed leven wilde geven. De kreupelheid werd erger en daarna werd besloten hem in te slapen.

Weinig nafok

In de fokkerij heeft Grand Passion zijn torenhoge verwachtingen niet helemaal waar kunnen maken. Hij heeft weinig gedekt en er zijn slechts zeven nakomelingen bij de FN geregistreerd.

Bron: Eurodressage