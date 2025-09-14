Trakehner veulenveiling: 27.000 euro voor hengstveulen van Eichengold

Mirjam Hommes
Trakehner veulenveiling: 27.000 euro voor hengstveulen van Eichengold featured image
Fliedergold (v. Eichegold). Foto: Jutta Bauernschmitt.

Twaalf veulens kwamen onder de hamer op de Trakehner veulenveiling dit weekend. Het duurste veulen was Fliedergold (Eichengold x E.H. Helium), gefokt door Karl Skupin uit Lübeck, die voor 27.000 euro naar Zwitserland vertrok. De gemiddelde prijs voor de veulens was 12.688 euro.

Door Mirjam Hommes

Hengstveulen Oh Romeo (Tschaikowsky x E.H. Hirtentanz) werd voor 17.500 euro afgeslagen en blijft in Duitsland. Coldplay (Kap Verde x Imhotep) leverde 17.000 euro op en blijft ook in Duitsland.

Uitslag

Bron: Trakehner Verband / Horses.nl

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 6,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like