Trakehner veulenveiling: 27.000 euro voor hengstveulen van Eichengold

Twaalf veulens kwamen onder de hamer op de Trakehner veulenveiling dit weekend. Het duurste veulen was Fliedergold (Eichengold x E.H. Helium), gefokt door Karl Skupin uit Lübeck, die voor 27.000 euro naar Zwitserland vertrok. De gemiddelde prijs voor de veulens was 12.688 euro.

Hengstveulen Oh Romeo (Tschaikowsky x E.H. Hirtentanz) werd voor 17.500 euro afgeslagen en blijft in Duitsland. Coldplay (Kap Verde x Imhotep) leverde 17.000 euro op en blijft ook in Duitsland.

Uitslag

Bron: Trakehner Verband / Horses.nl