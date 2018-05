Springruiter Wesley Mulder was sinds gisteren twee jonge paarden kwijt die net over de Duitse grens bij Bad Bentheim op de weide stonden. De springruiter vermoedde dat het om diefstal ging: “Ik vind het lastig om te geloven dat deze twee paarden zomaar in rook opgegaan zouden zijn. Niemand heeft ze gezien.” Maar de merries bleken ontsnapt en werden 10 km verderop gevangen en in een wei gezet.