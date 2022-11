Twee topmerries van Jonelle Price met pensioen

Jonelle Price, de huidige nummer twee van de FEI wereldranglijst eventing, laat haar twee topmerries Classic Moet (v. Classic xx) en Faerie Dianimo (v. Dimaggio) met pensioen gaan. Beide merries hebben een indrukwekkende carrière achter de rug en zijn met hun respectievelijk negentien en zeventien jaar nog topfit. "Ze mogen beide in topconditie met pensioen", aldus Price.

Maggie May, zoals Fairie Dianimo thuis genoemd wordt, was een echte Luhmühlen-specialist. De merrie eindigde bij drie van de vier starts in de top drie en won het evenement in 2018. Dit jaar liep de merrie haar laatste internationale wedstrijd in Luhmühlen. Dat sloot ze af met de derde prijs. Maggie May won in 2014 de CIC3* (huidige 4*) voor acht- en negenjarige in Blenheim en werd bij haar eerste 4* (huidige 5*) vierde. Daarna volgde er onder andere nog een tweede plaats in Aken en deelname aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Daar werden ze vierde met het team en individueel zeventiende. De slechts 1,60 meter grote merrie stond haar mannetje in de cross.

De inmiddels negentienjarige Classic Moet, thuis Molly genoemd, liep dit jaar naar de elfde plaats in Badminton en naar de vierde plaats in Burghley, een absolute topprestatie op deze leeftijd. Molly liep bij haar 4*-debuut in 2014 naar de twaalfde plaats in Luhmühlen en kwalificeerde zich daarna voor de Wereldruiterspelen in Caen, daar werd het duo individueel vierde. In 2015 volgde een vijfde plaats in Burghley en het jaar daarop werd de combinatie derde. In 2018 volgde de eerste grote zege: Badminton. Datzelfde jaar waren ze erbij op de Wereldruiterspelen in Tryon, waar ze negentiende werden.

