Twee ‘verziekte’ agressieve paarden moeten naar de slacht

De twee Konikpaarden maakten deel uit van en kudde die in natuurgebied De Gelderse Poort aan de Waal bij Nijmegen rondloopt. Deze lopen hier op het verzoek van Staatsbosbeheer om de boel kort te houden. Twee paarden zijn uit de groep verstoten en zijn vaak in de buurt van strandbezoekers te vinden.

‘Verziekt door badgasten’

“De paarden zijn verziekt door de badgasten”, zegt Wilbert Verriet, beheerder van de kudde paarden, in het artikel in De Gelderlander. Badgasten zouden de paarden voeren, aaien en aanhalen. “Ze zijn daardoor gewend dat ze eten krijgen. Als ze het niet krijgen, dan worden ze brutaal, gaan ze er zelf achteraan en worden ze agressief.”

Naar de slacht

Verriet kreeg de laatste twee weken vaker te horen dat er problemen ontstonden met deze paarden op het strand. Hij kreeg zelf al vier meldingen, waaronder iemand die in zijn schouder was gebeten. “Dit gedrag leer ik ze niet meer af. We kiezen niet snel voor slachten, maar nu is er geen andere mogelijkheid meer.” In het verleden werden ‘lastige’ paarden meestal overgeplaatst naar een ander gebied, maar dat is volgens Verriet met deze twee niet te doen.

