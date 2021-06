Twee wereldprimeurs Global Dressage Auction verkocht naar Duitsland

Met de twee gesexte diepvriesembryo’s, een merrie en een hengst, van Blue Hors Zackerey uit de volle zus van GLOCK’s Johnson TN, had Global Dressage Auction een wereldprimeur in handen. Voor beide diepvriesembryo’s was internationale interesse, uiteindelijk vertrekken beide embryo’s naar Duitsland.

De collectie van tien zeer getalenteerde veulens die ook op papier zeer interessant zijn, waren vakkundig geselecteerd door teamlid Koos Poppelaars. De veilingtopper van de avond werd Renommée de Baian. Deze dochter van Bordeaux uit de volle zus van Adelinde Cornelissen haar voormalige topper Parzival, werd verkocht voor 15.000 euro. Dit merrieveulen blijft behouden voor Nederland.

Gemiddeld 13.500 euro

De verkochte veulens brachten gemiddeld 13.500 euro op. De diepvriesembryo’s werden in totaal voor 11.500 euro verkocht. “Wij kunnen tevreden terugkijken op deze tweede veiling dit jaar waarin we voor het eerst veulens aanboden. De verkochte veulens zijn voor goede, realistische prijzen verkocht. De internationale interesse biedt veel perspectief voor de toekomst. We zijn erin geslaagd om een bijzondere collectie te presenteren. Op naar de volgende veiling in oktober. De eerste veulens zijn al geselecteerd”, aldus Koos Poppelaars.

Bron: Horses.nl