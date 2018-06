Twentse topruiters willen hulp van provincie bij versterken hippische sector

Gert-Jan Bruggink, Jeroen Dubbeldam, Willem Greve, Daan en Hans Horn, Marc Houtzager, de broers Wim, Ben en Gerco Schröder en Robert Vos ondertekenden de brief, waarin de provincie wordt gevraagd om mee te denken over de toekomst van de paardensport in Twente.”Niets doen is geen optie. In het noorden van Duitsland is hierdoor een eens welvarende sector volledig verdwenen”, schrijven de topruiters aan het college van gedeputeerde staten. “Van de 1,3 miljard hippisch gerelateerde omzet in Nederland, komt circa 400 miljoen uit Twente. Samen met het Duitse achterland bedraagt de omzet meer dan 1,4 miljard.”

Hippisch Centrum