Vacature bij Bieman de Haas: Equestrian Product Designer

Bieman de Haas, het bedrijf achter BR®, ANKY®, PREMIERE en WHIS® heeft een vacature openstaan voor Equestrian Product Designer. Als product designer ben je bezig met het ontwikkelen van nieuwe, innovatieve producten. Je verbetert en vernieuwt bestaande producten door de laatste trends toe te passen. Je beheert het gehele proces van idee, naar productvoorstel en uiteindelijk eindproduct.

Bieman de Haas met het hoofdkantoor in Boven-Leeuwen en vestigingen in Bolton (CA) en Hangzhou (CN) is een toonaangevende groothandel in ruitersportartikelen, die met haar eigen merken een compleet en uitgebalanceerd assortiment voor zowel ruiter als paard biedt. Met ruim 65 medewerkers im- en exporteert Bieman de Haas van en naar ca. 40 landen wereldwijd.

Je komt te werken in een creatief styling team welke op dit moment bestaat uit drie enthousiaste stylistes. Het team wordt begeleid, gemotiveerd en geïnspireerd door de CPO.

