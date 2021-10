Vacature bij Bieman de Haas: Marketing Manager

Bieman de Haas, het bedrijf achter BR®, ANKY®, PREMIERE en WHIS® heeft een vacature openstaan voor Marketing Manager. Als Marketing Manager ga je leidinggeven aan jouw team (6 medewerkers) en gezamenlijk ontwikkelen jullie campagnes. Jij levert input voor de marketingvisie, jaarlijkse sales-, marketing- en communicatieplannen, en bewaakt/begeleidt de uitvoering hiervan. Je weet ons en onze merken, nationaal en internationaal, ieder op hun eigen unieke manier steviger op de kaart te zetten.

Bieman de Haas met het hoofdkantoor in Boven-Leeuwen en vestigingen in Bolton (CA) en Hangzhou (CN) is een toonaangevende groothandel in ruitersportartikelen, die met haar eigen merken een compleet en uitgebalanceerd assortiment voor zowel ruiter als paard biedt. Met ruim 65 medewerkers im- en exporteert Bieman de Haas van en naar ca. 40 landen wereldwijd.

De werkzaamheden zullen verder bestaan uit het zorgdragen voor de doorontwikkeling van de verschillende sites, prints en de sales-app. Je bent zowel strategisch als uitvoerend bezig, stelt KPI’s op en stuurt daarop aan. Verder ben je verantwoordelijk voor onze presentatie op beurzen en evenementen, ben je onderdeel van het Management Team en rapporteer je rechtstreeks aan de directeur.

Bekijk hier de gehele vacature