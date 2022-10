Vacature: Corton zoekt Commercieel Medewerker Export

Ter versterking van ons verkoopteam zijn wij op zoek naar een zelfstandige Commercieel Medewerker Export. Wat houdt de functie in? Samen met je collega's van het verkoopteam (die je uiteraard zullen begeleiden) zul je zelfstandig invulling gaan geven aan de verkoop ten behoeve van de export van ons mooie product. Denk dan onder andere aan het opstellen van offertes, begeleiden van het verkooptraject, showroomadvies etc. Daarnaast heb je op dagelijkse basis contact met onze internationale wederverkopers. Je helpt hen met het maken van offertes en bent hun aanspreekpunt binnen ons bedrijf.

Gewenste ervaring:

Wanneer je commercieel en communicatief ingesteld bent en hierin ook ervaring hebt opgedaan (liefst minimaal 3 jaar) en minimaal 2 vreemde talen beheerst (Engels en een andere vreemde taal) dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren. De juiste persoon zegt ons meer dan de juiste diploma’s.

Wanneer je nu denkt dat deze baan perfect klinkt maar je niet alle vereisten al bezit, informeer dan gerust. Naast deze vacature zijn we nog op zoek naar een commercieel medewerker. Ook wanneer je in een technische commerciële functie hebt gewerkt nodigen we je uit om te informeren !

Vragen:

Ben je geïnteresseerd in deze leuke en uitdagende functie of wil je nog meer weten over de functie of over ons bedrijf? Neem dan contact op met Friso Hietberg (Directeur). Dat kan telefonisch op 038-3317157 of per e-mail via [email protected]

Soort dienstverband: Voltijds / Deeltijds

Parttime uren: 32-40 per week

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.